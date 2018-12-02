كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| بعد عطل طائرة ميركل.. أفخم طائرات قادة مجموعة العشرين أبرز وأغلى الطائرات الرئاسية التي أقلت رؤساء الدول لحضور قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. تعرف عليها في هذا الفيديو الذي نشرته صحيفة دويتش فيليه الألمانية:

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