أفتاتي: لا مغرب بدون الملك والأحزاب.. ومن يريد إلغاءهما يرتب للإنقلابات

قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة للحزب، “إن من يعتقد أنه من الممكن أن تكون حياة سياسية في المغرب بدون أحزاب فهذا غير صحيح”.

وأضاف أفتاتي خلال لقاء لشبيبة حزبه بإنزكان، مساء يوم أمس السبت، “الحياة السياسية قائمة على الأحزاب، إلى جانب وضع الملك باعتباره رئيس الدولة”.

وتابع: “المغرب مافيهش شي حاجة بدون المؤسسة الملكية والأحزاب، ومن يحاول إلغاء الأحزاب يرتب لأمور أخرى، ويرتب للانقلابات”.

وشدد أفتاتي أن “ليس هناك خيار آخر، لأن الديمقراطية تقوم على الأحزاب”.

وقال أيضا، “طال الزمن أو قصُرَ سنصل إلى ما يريد الشعب وتريد الأمة المغربية، والمتمثل في أن يحكم المغاربة أنفسهم بأنفسهم، ولا أتصور أننا بعيدون عن هذه اللحظة، يلزم القليل من الصمود”.

ويرى القيادي المثير للجدل بمواقفه، أنه في المغرب “ليس هناك مصالح فقط، بل خلف المصالح توجد شبكة رهيبة وتشبيك رهيب يحول دون تقدم البلاد، لأنهم يريدون تحويل المجهود الذي يرصد للتنمية لفائدتهم ويريدون سرقته”.