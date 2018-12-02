طقس الأحد.. جو بارد ومستقر في هذه المدن

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يوم غد الأحد، أن يكون الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح بكل من المرتفعات، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع البلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل المحيطية الشمالية والوسطى.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة واحدة و6 درجات بالمرتفعات، و الهضاب العليا الشرقية، ووالماس، وما بين 6 و11 درجة بالشمال الشرقي، والسايس، والواجهة المتوسطية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وا لسهول الداخلية والجنوب الشرقي، وما بين 11 و16 درجة بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى ، وما بين 15 و19 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 17 و23 درجة بالشرق والريف والواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية-والوسطى، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 23 و29 درجة بسوس، وأقصى الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا على طول السواحل الاطلسية.