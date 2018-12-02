البيت الأبيض يعلن جنازة رسمية لبوش الأب الأربعاء المقبل

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت عن إقامة مراسم الجنازة الرسمية للرئيس الأسبق جورج هربرت ووكر بوش في واشنطن يوم الاربعاء 5 دجنبر الذي سيتم إعلانه يوم حداد وطني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز “إن الرئيس دونالد ترامب سيحضر بمعية السيدة الاولى، مراسم الجنازة في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الاولى قد نعيا الرئيس الأسبق جورج بوش الأب، مشيدين بالتزامه “الثابت بالإيمان والعائلة وبلده”، ومؤكدين أنه “شكل مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأمريكيين”.

و أعلن الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في وقت متأخر من ليلة أمس عن وفاة والده عن 94 عاما.وقال جورج بوش الابن في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع تويتر “يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة”.

وأضاف جورج دبليو بوش الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2001 إلى 2009، أن والده “كان من أرفع الشخصيات وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنة”.

وازداد جورج هربرت ووكر بوش في 12 يونيو 1924 في ميلتون بولاية ماساتشوستس لعائلة غنية في هذه المنطقة، والتحق بسلاح البحرية الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية ليصبح في سن 18 أصغر طيار حربي فيها. وقد نجا من سقوط طائرته التي أصابها اليابانيون في 1944 فوق المحيط الهادىء.

وبعد تسريحه، بدأ بالعمل في الصناعة النفطية ثم انتخب عضوا في مجلس النواب الأمريكي، وبعد ذلك تولى رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) قبل أن يصبح نائبا للرئيس في عهد رونالد ريغن.

وفي 1988 أصبح جورج هربرت ووكر بوش رئيسا للولايات المتحدة على إثر انتخابات فاز فيها على الديموقراطي مايكل ديوكاكيس (1989 / 1993).