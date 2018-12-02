الاحتلال يفرج عن محافظ القدس و9 من كوادر فتح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت محكمة الصلح في القدس المحتلة صباح اليوم الأحد، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، و9 من نشطاء حركة فتح، بشرط عدم دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين ودفع غرامة مالية، وذلك بعد اعتقالهم بزعم الانخراط في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية ومكافحة تسريب العقارات للجمعيات الاستيطانية.

وإلى جانب الإفراج عن غيث، قررت المحكمة الإفراج عن كل من: حاتم مهلوس، وعلاء أبو الهوى، وعامر عواد، وخليل بشير، ومحمد القاق، وأحمد مصطفى، وإياد هدرة، وهادي محمود، وحسام أبو أسنينة.

وبحسب، محامي هيئة شؤون الأسرى، محمد محمود، فإن المحكمة قررت الافراج عن المحافظ غيث، الذي اعتقل قبل أكثر من أسبوع من منزله ببلدة سلوان في القدس. كما قررت الافراج عن تسعة من المقدسيين بشرط عدم دخول الضفة الغربية لمدة أسبوعين، ودفع كفالة نقدية.

إلى ذلك، نظمت مدرسة الأمة الثانوية ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، بكادرها الإداري والتعليمي وطلابها، صباح اليوم، وقفة تضامنية مع المحافظ غيث، ورفعوا فيها لافتات تطالب بالحرية لغيث ولكافة الأسرى.

هذا وعممت وزارة التربية والتعليم العالي على المدارس في المحافظات كافة تنظيم وقفة تضامنية صامتة لمدة ثلاث دقائق مع محافظ القدس وزملائه المعتقلين، وتوظيف الإذاعة المدرسية للحديث عن المعتقلين، وتعريف الطلبة بدورهم في الدفاع عن القدس وعروبتها.

وفي سياق الاعتقالات في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، الفتى أحمد شاهر غيث (15 عاما)، من مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مفرق أبو الحلاوة جنوب الخليل، ومدخلي بلدة بني نعيم، وبلدة يطا وعرقلت حركة التنقل بالمكان، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب أحمد رمزي المشني (23 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في قرية ام سلمونة جنوب بيت لحم، كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن أحمد طقاطقة، وفتشته، وانسحبت دون أن تعتقل أحدا من قاطنيه.