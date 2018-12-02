انت الان تتابع بيزنس فرانس: مصر تتمتع بالعديد من الفرص التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٠ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد بيان لمكتب وكالة "بيزنس فرانس" بسفارة فرنسا بالقاهرة، أن مصر تتمتع بتوفير العديد من الفرص التجارية حيث ينشط بها فعليا الشركات الفرنسية بشكل خاص من خلال تواجد 160 شركة عاملة في مصر في الوقت الحالي، موضحا أن وفدا يضم 11 من كبريات الشركات الفرنسية يصل غدا الاثنين إلى القاهرة فى زيارة تستغرق 3 أيام لبحث دفع التعاون والاستثمارات، وأنه وفي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا ومصر لتطوير المزيد من عمليات الشراكة الاقتصادية، تنظم "بيزنس فرانس" بتنظيم لقاءات في القاهرة بين كل من وفد الشركات الفرنسية والجهات المانحة الدولية الرئيسية والوكالات العامة المصرية.

وأضافت الوكالة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه اللقاءات تهدف إلى تقديم حلول تقنية متوافقة مع احتياجات رواد الأعمال المصريين، ارتكازا على معرفة دقيقة بالمشاريع التي تم تحديدها من قبل الجهات المانحة الدولية، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد على أتم استعداد لتلبية احتياجات الشركات العامة المصرية، كما يتطلعون