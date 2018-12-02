محمد بن سلمان يزور موريتانيا والجزائر اليوم

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، زيارة اليوم الأحد، لكل من موريتانيا والجزائر، تستغرق يومين، وذلك مواصلة لجولته العربية التي كان قد بدأها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت كلاً من البحرين ومصر.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أن ولي العهد يبدأ اليوم، زيارة رسمية إلى الجزائر، فيما رحبت شبكة المنظمات في المجتمع المدني الموريتاني بالزيارة التي وصفوها بـ"التاريخية" في العلاقات بين البلدين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأحد.

وقال بيان من مكتب الرئاسة الجزائرية، إن الأمير محمد بن سلمان "سيأتي على رأس وفد رفيع المستوى".

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة تأتي "لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين". وتابع: "كما ستعطي هذه الزيارة زخماً متجدداً لمختلف الورشات الثنائية، المنبثقة عن اجتماع الدورة الـ13 للجنة المشتركة الجزائرية - السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل (نيسان) الماضي، والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون".

من جانبها، رحبت شبكة المنظمات والروابط الفاعلة في المجتمع المدني الموريتاني بزيارة ولي العهد السعودي إلى بلادهم، والتي اعتبرها زيارة "تاريخية" بالنسبة للموريتانيين والعلاقات بين البلدين. ومن المقرر أن يجري الأمير محمد بن سلمان مباحثات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ويحضر مأدبة غداء مقامة على شرفه في القصر الرئاسي وسط العاصمة نواكشوط. وأشارت مصادر إلى أن البلدين سيوقعان جملة من الاتفاقيات على هامش الزيارة، من شأنها تعزيز مستوى التعاون بين البلدين، وتشمل الكثير من المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية.