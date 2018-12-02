فرنسا تدرس فرض حالة الطوارئ مع تصاعد احتجاجات "السترات الصفراء"

أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أنه مستعد للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد.
وقال الوزير الفرنسي لشبكة ” بي اف ام-تي في ” في رد على سؤال عن احتمال فرض حالة الطوارئ تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة مساء أمس “ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن ” .
وأضاف، أن مرتكبي أعمال العنف في باريس أمس، هم من ” مثيري الانقسام والشغب ” ، ومشيرًا إلى أنه تم التعرف على نحو ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس وارتكبوا مخالفات، مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب.
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