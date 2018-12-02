"جوجل" بحُلة إماراتية في اليوم الوطني الـ47

حتفل محرك بحث "جوجل" على طريقته بالذكرى الـ٤٧ لتأسيس دولة الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في الثاني من ديسمبر/كانون أول عام 1971.

وغيّر المحرك الشهير واجهته الرئيسية كالعادة إلى لوحة من التراث الإماراتي الأصيل، حيث نشر صورة شخصين يرتديان الزي الإماراتي التقليدي، ويحملان علم الدولة.

وتزامنا مع الاحتفال بـ"عام زايد" واليوم الوطني الـ47، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلى تاريخها الحافل بالإنجازات في مختلف الميادين حيث أصبح الجواز الإماراتي الأقوى في العالم وحصد المركز الأول عالميا بجدارة.



وفي تصريح له، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا الإنجاز يعد بمثابة ترجمة حقيقية لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ويعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتفل فيها "جوجل" باليوم الوطني لدولة الإمارات، إذ اعتاد كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة المتميزة بنشر صور تحمل أصالة الدولة وتراثها التاريخي، بتصاميم مختلفة.

ففي 2008، بدأ جوجل احتفاله باليوم الـ 37، بشعار مميز عن الصحراء التي تشكل الجزء الأكبر من تراث وثقافة الإنسان الإماراتي.