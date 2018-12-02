ترامب يعلن أن لقائه القادم مع زعيم كوريا الشمالية يناير أو فبراير المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن لقائه القادم مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيجري في يناير أو فبراير من العام المقبل.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، عن ترامب قوله، في تصريح أدلى به ترامب أمام الصحفيين على متن طائرته أثناء رحلة عودته من الأرجنتين إلى الولايات المتحدة، إنه توجد هناك 3 خيارات لمكان المقابلة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وتجري حاليا مناقشتها كلها.

وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب أن علاقاته مع كيم جيدة، مضيفا أنه سيدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة الولايات المتحدة في الوقت المناسب.

وعقدت في سنغافورة يوم 12 يونيو الماضي أول قمة بين ترامب وكيم جونغ أون، اتفق خلالها الزعيمان على أن كوريا الشمالية ستوقف برامجها النووية والصاروخية مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين وإنهاء حالة الحرب الرسمية في شبه الجزيرة الكورية وإخلائها من كافة الأسلحة النووية.

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