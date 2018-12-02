إغلاق عدد من محطات المترو في باريس بسبب مظاهرات "السترات الصفراء"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أُغلقت عدد من محطات المترو في باريس نتيجة مظاهرات "السترات الصفراء"، حسبما أفادت فضائية اكسترا نيوز.

اندلعت مواجهات، اليوم، بين مئات المتظاهرين الفرنسيين وقوات الأمن الفرنسية في شارع الشانزيليزيه في قلب باريس، على هامش مظاهرة جديدة لحركة "السترات الصفراء"، التي تحتج على زيادة الضرائب وارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.

وخيّمت سحابة من الضباب فوق نصب "قوس النصر"، وسط محاولات قوات الأمن إجبار المتظاهرين على التراجع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وندد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، في تغريدة على موقع "تويتر"، بوجود "1500 مخرّب وصلوا لافتعال مشاكل".

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اعتقال أكثر من 140 متظاهرا، فيما أغلقت إدارة النقل في مدينة باريس 7 محطات لمترو الأنفاق تحسبا للاحتجاجات العنيفة.