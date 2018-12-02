وزير داخلية فرنسا: مستعد للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارىء في البلاد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي ​كريستوف كاستانير​، أنه مستعد للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارىء من أجل تعزيز ​الأمن​ في البلاد.

وأوضح لشبكة "بي اف ام-تي في" انه "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن". وأضاف "كل ما يسمح بتعزيز ضمان الأمن. لا محرمات لدى وأنا مستعد للنظر في كل شىء".

ولفت إلى ان مرتكبي أعمال ​العنف​ في ​باريس​ هم من "مثيري الانقسام والشغب". وأضاف "تم التعرف على حوالي ثلاثة آلاف شخص تجولوا في باريس" وارتكبوا مخالفات "مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب".