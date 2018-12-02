إصابة مواطن كويتي بتفجير قرب الحدود مع العراق

الخليج 365/ بغدادأصيب مواطن في العقد الثالث من عمره بجروح متفرقة اثناء قيادة مركبته، إثر انفجار لغم أرضي على الحدود العراقية الكويتية، بالقرب من مركز جريشان الحدودي في منطقة خباري العوازم شمال البلاد.

وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية نقلا عن مصدر امني ان "بلاغا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية صباح أمس الأول يفيد بوقوع حادث انفجار لغم أرضي بمركبة مدنية"، مشيرا إلى أنه "فور تلقي البلاغ، تم توجيه الدوريات الأمنية وفنيي الطوارئ الطبية ومركز إطفاء العبدلي إلى موقع البلاغ".



وعملت الدوريات على إخماد الحريق بالسيارة وإسعاف المواطن المصاب وتسليمه الى فنيي الطوارئ الطبية، حيث تم نقله على وجه السرعة الى مستشفى الجهراء لتلقي العلاج عن طريق الإسعاف الجوي.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والمقيمين من مرتادي المناطق الصحراوية، من الاقتراب أو العبث بأي أجسام غريبة، والتي من المحتمل أن تكون من المخلفات العسكرية الخطيرة التي انكشفت جراء انجراف الأتربة بسبب هطل الأمطار والسيول على البلاد.

