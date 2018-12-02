أبراج الكويت تودع بوش

الخليج 365/ بغداد
أطفأ قطاع السياحة بوزارة الاعلام بالتنسيق مع مسؤولي أبراج الكويت، أنوار الابراج ليلة امس.
يأتي ذلك عرفانا وتقديرا من الكويت لما قام به الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب من دور كبير وفاعل في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم.
أطفأ قطاع السياحة بوزارة الاعلام بالتنسيق مع مسؤولي أبراج الكويت، أنوار الابراج ليلة امس.
كما تم وضع صورة الرئيس بوش مع العلمين الكويتي والأمريكي من الساعة 9:30مساء حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل.
يأتي ذلك عرفانا وتقديرا من الكويت لما قام به الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب من دور كبير وفاعل في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم.
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