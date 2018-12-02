إعلام إسرائيل يكشف تفاصيل العلاقات المشبوهة مع قطر

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل العلاقات المشبوهة التي تربط حكومة بلادهم بتنظيم الحمدين في قطر .

وقالت مجلة "إسرائيل ديفنس"، المتخصصة في الشؤون العسكرية إن الدوحة تعقد علاقات عسكرية قوية مع تل أبيب مؤخرا، والتي كان آخرها تعاقدها على شراء 36 طائرة من طراز "إف- 15" بتقنيات إسرائيلية تتمثل في توسيع زاوية الرؤية على رادار الطائرة، والتي ستبدأ تسلمها في مارس 2021 بمبلغ 12 مليار دولار.

فيما عددت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، التقارب بين البلدين، موضحة أن الإماراة في اتجاهها للاستعانة بضباط من الجيش الإسرائيلي لحمايتها خلال الفترة المقبلة، نقلا عن مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل أفيجدور ليبرمان التقى في نهاية يونيو الماضي مع وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في قبرص.

وأكدت بحسب "العرب مباشر" عمق العلاقات العسكرية بين تل أبيب والدوحة، حيث بلغ حجم التعاون العسكري بينهما 12 مليار دولار، بينما تواجه قطر تدهورا اقتصاديا كبيرا، فضلا عن أنها تستورد معدات وماكينات من إسرائيل، في حين تستورد تل أبيب منها المواد الخام المستخرجة من البترول.