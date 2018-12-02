شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود الصعيدى يطالب بعقد لقاءات مع أصحاب المصانع المغلقة لحل أزمتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، على ضرورة أن تقوم الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة بالمساهمة فى حل أزمات المصانع المغلقة من خلال عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب المصانع.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365": عدد من أعضاء لجنة الصناعة فى البرلمان تحدثوا عن أن ملف إغلاق المصانع يعتبر من القضايا الخاصة بالأمن القومي لأنه يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري ويزيد من معاناته في ظل المجهودات التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لنهضة البلاد، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد عن 4000 مصنع مغلق في مصر وهو ما يستوجب على وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بذل قصارى جهدهم لحل تلك الأزمة، وهو أمر يتطلب تكاتف كل لجان المجلس لحل تلك الأزمة.