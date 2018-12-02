بوتين يهاجم تركيا بسبب دولة عربية

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تركيا بالفشل في حل أزمة إدلب السورية رغم توقيع الاتفاقيات بشأنها مع الدول الضامنة.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله الليلة "إن تركيا لم تنجح في حل أزمة إدلب السورية" ، معربا عن قلق موسكو من الوضع في إدلب، التي تسيطر عليها عناصر من المعارضة السورية.
ورغم الاتهام بالفشل ، أعرب الرئيس الروسي عن تفاؤله بشأن نجاح الجهود التي تبذلها روسيا وتركيا لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب السورية.
كان الكرملين، أعلن أن الرئيس بوتين أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر نشاطا...
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