وزير الدفاع الأميركي: لا يوجد دليل دامغ على تورط بن سلمان بمقتل خاشقجي

أكد وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​، في تصريح له، أنه لا يوجد دليل دامغ على أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورط في عملية قتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ في قنصلية بلاده في اسطنبول.

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