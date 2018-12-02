رئيس الصين: مستعدون للتعاون مع ألمانيا لتعزيز السلام والاستقرار العالميين

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن استعداد الصين لبذل جهود مشتركة مع ألمانيا لحماية التعددية واقتصاد عالمي مفتوح.
وخلال لقاء الرئيس الصينى، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش القمة الـ13 لمجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أكد بينغ ان "تنمية العلاقات بين الصين وألمانيا حافظت على زخم قوي، وإن الجانبين نفذا تبادلات متكررة رفيعة المستوى"، مشيرا إلى أن "الصين وألمانيا، باعتبارهما شريكتين استراتيجيتين شاملتين، شهدتا تعاونا أوثق في المؤسسات متعددة الأطراف وفي الشؤون العالمية".
وأبدى بينغ استعداد الصين للحفاظ على تعاون وثيق مع الجانب الألماني لتقديم إسهامات لتعزيز السلام والاستقرار العالميين، مؤكدا ضرورة التزام الصين وألمانيا بنتائج متبادلة المنفعة ومربحة للجميع.
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