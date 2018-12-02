بوتين يجري محادثات مع ولي العهد السعودي في الأرجنتين

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
والتقى ولي العهد السعودي، اليوم، كلا من الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على هامش قمة العشرين.
وكان ولي العهد السعودي قد التقى أمس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي بحثت معه قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأجرى لقاءً سريعاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد أن "الأوروبيين يودون أن يكون الخبراء الدوليون جزءًا من التحقيقات بشأن موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
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