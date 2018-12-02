بوتين يجري محادثات مع ولي العهد السعودي في الأرجنتين

أجرى الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ محادثات خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش ​قمة العشرين​ في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

والتقى ولي العهد السعودي، اليوم، كلا من الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري ورئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​ على هامش قمة العشرين.

وكان ولي العهد السعودي قد التقى أمس رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ التي بحثت معه قضية الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، وأجرى لقاءً سريعاً مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الذي أكد أن "الأوروبيين يودون أن يكون الخبراء الدوليون جزءًا من التحقيقات بشأن موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي".