ماتيس: روسيا حاولت التأثير على انتخابات الكونغرس الأميركي في تشرين الثاني

أعلن وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​، أنّ "​روسيا​ حاولت التأثير على انتخابات ​الكونغرس الأميركي​ في بداية تشرين الثاني الماضي".

ونقلت صحيفة "ذي هيل" (The Hill) عن ماتيس، خلال خطاب ألقاه في مكتبة رونالد ريغان في ولاية كاليفورنيا، إشارته إلى أنّ "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ حاول مرّة أخرى تعكير المياه في انتخاباتنا الشهر الماضي. نحن نشهد جهودًا مستمرة حول هذا الموضوع".

وكانت انتخابات الكونغرس الأميركي قد جرت في 6 تشرين الثاني الماضي وأسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، بينما احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث حصلوا على 52 مقعدًا من أصل 100.

مع التذكير أنّ روسيا نفت في أكثر من مرّة اتهامات الاستخبارات الأميركية بمحاولة التأثير على حملة الإنتخابات في الولايات المتحدة الأميركية. وكان الناطق بإسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنّ "لا أساس لها على الإطلاق".