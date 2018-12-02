عودة الهدوء الحذر إلى المناطق التي شهدت أعمال شغب في العاصمة باريس

أعلنت السلطات الفرنسية، عودة الهدوء "الحذر" إلى المناطق التي شهدت أعمال الشغب ب​شارع الشانزليزيه​ في قلب العاصمة ​باريس​ .

وتسببت الاضطرابات في إغلاق 19 محطة لقطارات الأنفاق ومتاجر رئيسية، فيما أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنه لن يرضى "أبدا بالعنف" الذي اندلع في باريس على هامش تحرك احتجاجي لحركة "السترات الصفراء"، لأنه "لا يمت بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع ".

وكانت ​وزارة الداخلية الفرنسية​ قد أعلنت أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بلغ 75 ألفا في مختلف أنحاء فرنسا .