عودة الهدوء الحذر إلى المناطق التي شهدت أعمال شغب في العاصمة باريس

أعلنت السلطات الفرنسية، عودة الهدوء "الحذر" إلى المناطق التي شهدت أعمال الشغب بشارع الشانزليزيه في قلب العاصمة باريس .
وتسببت الاضطرابات في إغلاق 19 محطة لقطارات الأنفاق ومتاجر رئيسية، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يرضى "أبدا بالعنف" الذي اندلع في باريس على هامش تحرك احتجاجي لحركة "السترات الصفراء"، لأنه "لا يمت بصلة إلى التعبير عن غضب مشروع ".
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بلغ 75 ألفا في مختلف أنحاء فرنسا .
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