الكرملين:بوتين دعا أردوغان إلى اتخاذ "تدابير أكثر فاعلية" لترسيخ الهدنة في إدلب

دعا الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ نظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى اتخاذ "تدابير أكثر فاعلية" لترسيخ ​الهدنة​ في ​محافظة إدلب​ في ​سوريا​، بحسب ما أعلن ​الكرملين​. والتقى بوتين إردوغان على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في بوينوس ايرس في اجتماع استعاض به بوتين عن اللقاء مع الرئيس الأميركي الذي ألغاه ​دونالد ترامب​.

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