الأوبزرفر: دونالد ترامب يتداعى في الداخل والخارج

رأت صحيفة الأوبزرفر البريطانية في تقرير بعنوان "ترامب يتداعى في الداخل والخارج" ان "الأسبوع الحالي كان أسبوعا صعبا على الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، حيث واجه واحدا من الأمور التي لا يفضلها على الإطلاق، حيث اضطر للمشاركة في ​قمة العشرين​ مع غيره الزعماء، ولم يكن المحور الوحيد للاهتمام كما يريد ويفضل"، لافتة إلى ان "التعامل مع غيره من الزعماء الذين يعتبرون أنفسهم أندادا له أمر مربك بالنسبة لترامب".

ولفتت إلى ان "ترامب يسعى دوما للهيمنة على القاعة وللحديث بينما يصغي له الآخرون. كما أنه يجد أن التعاون والتعددية وتبادل الآراء والأفكار أمورا غريبة عليه".

واعتبرت الصحيفة أن "أسلوب ترامب المهين غير المحبذ للنقاش والاستماع للآراء والمعادي للتحدي لا يتماشى مع النظام الديمقراطي الذي يجب بمقتضاه أن يكون الرئيس عرضة للمحاسبة والمساءلة من الناخبين".