التحكم المروري: قطع جزئي لأوتوستراد جل الديب باتجاه أنطلياس بسبب الأشغال

أعلنت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، عن "قطع جزئي لأوتوستراد ​جل الديب​ باتجاه ​أنطلياس​ بسبب الأشغال، وعناصر من مفرزة سير الجديدة تعمل على تسهيل السير في المحلة".

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