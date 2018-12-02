الشرطة تستعين بـ(21) عربة لإطفاء النيران والخسائر تقدر بـ(850) مليار جنيه

كشف الفريق شرطة عثمان عبد الرحيم في تصريحات صحفية أن الشرطة أوفدت الأدلة الجنائية والأجهزة الفنية وباشرت عملها لمعرفة سبب الحريق ، وكشف أن قوات من شرطة الدفاع المدني شاركت في إخماد الحريق بنحو (21) عربة إطفاء كبيرة بقوات ضخمة وتم تأمين سوق أم درمان بأربعة فصائل تأمين شامل .
وقال أن الحريق شب منذ الثانية صباحاً وأستمر إلى العاشرة والنصف ، وتمت السيطرة عليه تماماً وأنحصر في مربع (3) ، وتسبب في خسائر كبيرة بالسوق ، وأوضح أن الشرطة تجري إصلاحات وتحقيقاً لمعرفة سبب الحريق ، وتعمل على حصر الخسائر .
من جانبه أكد معتمد أم درمان أحمد عثمان أبو شنب بحسب صحيفة المجهر على ضرورة تخطيط السوق تحسباً لأي حريق يحدث مستقبلاً وتجنباً للمخاطر ..
ووعد أبو شنب بطفرة تنظيم للسوق خلال اليومين القادمين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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