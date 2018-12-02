كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي في محافظة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وزّعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 25 ألف سلة غذائية وسلعا أساسية على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحررة في محافظة حضرموت.

واستفاد من هذه المساعدات، منذ مطلع عام 2018، ما يفوق 175 ألف مواطن يمني أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتندرج البادرة ضمن جهود الهيئة لدعم الأسر اليمنية وشدّ أزرها، وتعزيز قدراتها في مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة.