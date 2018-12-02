- 1/2
- 2/2
تواجه الفنانة المصرية رانيا يوسف هجوما وانتقادا لاذعا بعد الفستان “الشفاف” التي ظهرت به في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 40، وهو الأمر الذي سيقودها لتمثُل أمام القضاء المصري بتهمة الفسق والفجور.
وظهرت الفنانة المصرية مرتدية ثوبا شفافا غير محتشم، أظهر نصف مؤخرتها ما أثار حالة من الجدل والانتقادات الواسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، لا تزال أصداؤها تتردد منذ الخميس الماضي.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الفنانة المصرية في 12 يناير بعد عدد من الشكاوى، التي رفعها عدد من المحامين ضد الممثلة، متهمين إياها بارتكاب فعل علني فاضح والتحريض على الفسق والفجور وإغواء القصّر ونشر الرذيلة بالمخالفة للأعراف والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع المصري، وهي اتهامات تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات حال إدانتها.
وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية، قد أصدرت، مساء أمس الجمعة، بيانا تتوعد فيه بالتحقيق مع من تراه “تجاوز” في حق المجتمع.
من جهتها، نفت الفنانة رانيا يوسف، وفقا لوسائل إعلام محلية، استدعاءها للتحقيق من جانب نقابة المهن التمثيلية على خلفية أزمة الفستان حتى الآن، مبينةً أنها ارتدت فستانا بمهرجان دولي مثلما يحدث في المهرجانات العالمية بالخارج.
شكرا لقرائتكم خبر عن فستان فنانة بمهرجان سينمائي دولي يقودها إلى “المحاكمة”..أظهر نصف مؤخرتها ويهددها ب5 سنوات سجنا! -صورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .