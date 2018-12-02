ترودو يطالب بن سلمان بالإجابة على أسئلة عالقة بقضية خاشقجي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتقديم إجابات على الأسئلة العالقة في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول، مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك خلال نقاش عابر جمع ترودو وبن سلمان، أمس السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وقال ترودو خلال لقائه ببن سلمان إن "هناك حاجة إلى إجابات أفضل حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي"، حسبما نقلت شبكة "سي.بي.سي" الكندية.

كما شدد أمام بن سلمان على أن كندا "ستستمر دائما في دعم حقوق الإنسان". وأوضح ترودو ضرورة الإفراج عن رائف بدوي، الناشط السعودي المعتقل في السعودية.

يشار إلى أن لقاء ترودو وبن سلمان هو الأول لهما منذ اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين، في آب/أغسطس الماضي، على خلفية انتقادات وجهتها كندا لوضع حقوق الإنسان في السعودية.

كما أثارت كندا قلقها البالغ إزاء مقتل خاشقجي وطالبت بالكشف عن الحقيقة كاملة ومحاسبة جميع المسؤولين.