السعودية: مركز الملك عبدالعزيز الثقافي يحتفل بيوم الإمارات الوطني.. فيديو

الخليج 365 - متابعات

سعودية/"إثراء" يحتفل باليوم الوطني الاماراتي

يحتفل مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي /إثراء/ في السعودية على مدى ثلاثة ايام باليوم الوطني ال 47 لدولة الامارات تحت شعار " عام زايد والشعب واحد"، تعبيرا عن مدى عمق العلاقات وأواصر الأخوّة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تهدف هذه الفعالية إلى مشاركة الزوّار الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي واكتشاف التراث والفن الإماراتي عبر سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تبرز الوحدة والتراث المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الامارات .

وقال مدير مركز "إثراء" علي المطيري "نستعد في إثراء للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات بمجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، وذلك لمشاركة الأشقاء في دولة الإمارات قيادة وشعبا فرحتهم، متمنين دوام العزّ والأمان لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف " أن الاحتفال يعكس عمق العلاقة والمصير المشترك بين البلدين، وإبراز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الثقافية والفنيّة".

و يستضيف مركز "إثراء" ضمن برنامج الفعاليات معرضاً يحكي قصة مجلة "ماجد" وتطوّرها على مرّ السنين.

ويتضمن برنامج الاحتفال مجموعة من البرامج الثقافية والتراثية المتنوعة التي تحتوي على ورش عمل من أبرزها، ورشة "البرقع" لتثقيف الأطفال بكيفية صناعته وتجربة أدائه، وورشة عمل "الخوص" التي تساعد الأطفال على صناعة الأساور الخاصة بهم، بالإضافة إلى ورشة عمل "الدمى"، والتي تعد جزءًا من ثقافات الشعوب، إذ كانت الدمى أو ما يعرف باسم "العرائس" ذات مغزى شديد الخصوصية في البيوت الإماراتية.

كما تتيح الفعالية للزوّار ممارسة الألعاب الشعبية التثقيفية مثل، لعبة "الميزان" و "الأراجيح.

وستتضمن الاحتفالية عروضاً موسيقية تسلّط الضوء على التراث العريق لدولة الإمارات، وعروضا متنوعة لتذوّق الأطباق الإماراتية الشعبيةومجموعة من الأفلام الإماراتية القصيرة ، إلى جانب تزيين برج "إثراء" بألوان العلم الإماراتي، تفاعلاُ مع احتفالات اليوم الوطني.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي /إثراء/ يهدف إلى إثراء المجتمع السعودي عبر تقديم مبادرات وبرامج نوعية لكافة شرائح المجتمع، مستندةً على خلق محتوى معرفيٍ متميّزٍ، وتقديم تجارب واسعة للزوّار.