شكرا لقرائتكم ترمب يأمل لقاء كيم قريبا.. والبحث عن 3 مواقع لعقد القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، عن أمله بلقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ-أون، خلال كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير.

وصرّح ترمب للصحافيين، الذين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية من الأرجنتين، حيث شارك في قمة مجموعة العشرين إلى واشنطن، أن هناك "ثلاثة مواقع" يتم البحث بها لعقد هذه القمة، الثانية بينه وبين كيم بعد قمتهما التاريخية الأولى بسنغافورة في حزيران/يونيو.

وقال رداً على سؤال عن موعد لقائه المرتقب بكيم: "أظن أننا سنعقده (..) في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير، على ما أعتقد".