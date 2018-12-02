شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد سميح: وزيرة السياحة لديها رؤية لتطوير القطاع وتعويض خسائره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، لديها رؤية متميزة فى التسويق للسياحة فى الخارج والسعى للخروج إلى بر الأمان، وهو ما يظهر فى تعاونها مع مجلس النواب.

وتابع عضو لجنة السياحة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365": حديث وزيرة السياحة عن إنشاء صندوق ذى ملكية خاصة لمساعدة الفنادق المتعثرة وأيضًا نعمل فى ملف الضرائب العقارية السياحية، و أنه سيتم الخروج عن النمط التقليدى للترويج السياحى فى مصر من خلال حملات خاصة بالمتفوقين فنيًا ورياضيًا، يؤكد سعى الحكومة لدعم القطاع السياحى.

وأضاف عضو لجنة السياحة: وزيرة السياحة أعلنت أن قوانين السياحة تم وضعها عام 1970 ، ويتم العمل حاليًا مع مجلس النواب على تطويرها لكى تواكب العصر، وهو أمر يؤكد على التواصل الجيد بين البرلمان والحكومة.