رئيس وزراء أرمينيا: علاقاتنا مع إيران مستمرة على أرفع المستويات

وصف رئيس وزراء ​أرمينيا​ المؤقت نیکل باشینیان، علاقات بلاده مع ​إيران​ بأنّها" مستمرّة على أرفع المستويات".

وركّز في كلمته في بلدة كابان بجنوب غرب أرمينيا، على "ضرورة إجراء أي خطوة ممكنة للحفاظ على المستوى الرفيع للعلاقات بين ​طهران​ ويريفان"، منوّهًا إلى أنّ "لا مشكلة في العلاقات بين إيران وأرمينيا، إلّا أنّ من الواضح وجود بعض العناصر الّتي تريد إثارة المشاكل حولها".

وأكّد باشينيان أنّ "حكومتي البلدين اتّخذتا الخطوات اللازمة وتضمنان توطيد العلاقات الثنائية"، مبيّنًا أنّ "هذا الموضوع يعدّ من الأولويات بالنسبة لحكومتنا وانّنا سنّتخذ أي خطوة لنيل هذا الهدف، ونحن على ثقة بأنّ أيّ موضوع دولي ينبغي إيجاد حلّ له عبر المفاوضات ودون استخدام القوة والتهديد ونأمل بحصول تقدم في هذا المسار".