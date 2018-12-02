بن سلمان أمِل أن تسهم قرارات قمة مجموعة العشرين بتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي

لفت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في برقية شكر بعثها إلى رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، إلى أنّه "يسرّني وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة قادة دول مجموعة العشرين أن أتقدّم لكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".
ونوّه بـ"النتائج الإيجابية الّتي توصلنا إليها خلال رئاستكم لأعمال هذه القمة"، مؤكّدًا "أهمية ما صدر عنها من قرارات نأمل أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي".
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