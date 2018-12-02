النشرة: حادث بين سيارة ودراجة نارية أدت الى اصابة سائق الدراجة ومرافقه بجروح

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ عن وقوع ​حادث سير​ عند مثلث ضهر الاحمر ​قضاء راشيا​ الوادي بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​، مما تسبّب بإصابة سائق الدراجة ومرافقه بجروح بليغة، تم نقلهما الى ​مستشفى​ راشيا الوادي للمعالجة، وباشرت ​القوى الامنية​ تحقيقاتها بالحادث.

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