كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يلتقي زعيم كوريا الشمالية يناير أو فبراير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت فضائية "روسيا اليوم" عن وكالة رويترز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون في يناير أو فبراير العام المقبل.

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