حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، الأثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد، الثلاثاء، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.