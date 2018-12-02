انت الان تتابع تركي آل الشيخ ساخرًا: الزمالك استفاد من إيقاف رئيسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٣ ص
قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إن قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك أفاد الفريق الأبيض أكثر مما أضره خلال الفترة الماضية، وقال «آل الشيخ» ساخرًا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «أكتر قرار خدم الزمالك هو إيقاف رئيسه، وأتمنى أن يعود للظهور إعلاميًا وإدلاء التصريحات وإثارة المشاكل مع جروس حتى يخسر الزمالك عدد من النقاط، وهو ما سيصب في صالح بيراميدز».
وأكد رئيس هيئة الرياضة السعودية، أن فريق اتحاد جدة جاهز لمواجهة الأهلي بمباراة السوبر المصري السعودي في الوقت الذي يؤكد الفريق الأحمر جاهزيته به، موضحً: «المباراة تم تأجيلها بسبب ظروف الأهلي، لكننا جاهزون لإقامتها». وعن مفاوضات الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز، صرح آل الشيخ: «لا أعلم
وأكد رئيس هيئة الرياضة السعودية، أن فريق اتحاد جدة جاهز لمواجهة الأهلي بمباراة السوبر المصري السعودي في الوقت الذي يؤكد الفريق الأحمر جاهزيته به، موضحً: «المباراة تم تأجيلها بسبب ظروف الأهلي، لكننا جاهزون لإقامتها».
وعن مفاوضات الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز، صرح آل الشيخ: «لا أعلم شيء عن المفاوضات، أنا بعيد عن الأهلي، وتحدث معي المدرب هو وابنه، ولكن لم نتطرق لهذا الأمر».
وتابع: «النادي الأهلي عزيز على قلبي وأنا من محبيه وأتمنى له كل التوفيق والخير، لكن بالنسبة لي الآن لدي نادي، وأحب أن أقول أن الأهلي يمرض ولا يموت، وعندما يخسر يعود أقوى من السابق، عندما خسر 3 مباريات فقط قامت الدنيا ولم تقعد، وذلك يؤكد قيمة هذا الكيان الكبير».
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