شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": قانون التجارة الإلكترونية يتصدى لفوضى إعلانات "السوشيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية التشريعيات الخاصة بالقطاع والتي ستناقشها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وفي مقدمتها مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بـ"التجارة الإليكترونية" مشيراً إلي أنه سيعمل علي وضع ضوابط ومعايير للإعلانات المنتشرة علي السوشيال ميديا.

وقال بدوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن القانون سيتصدي لفوضي الإعلانات علي مواقع السوشيال ميديا ومنها الفيس بوك، لاسيما الخاصة بالأدوية ومستحضرات التجميل، مشيراً إلي أن كثير من الأدوية التي يتم ترويجها تكون مُجهله المصدر ومكتوب أنها مستوردة دون ذكر بلد المنشأ أو نشرة العلاج، وللأسف كثير منها "مضروب" علي حد قوله.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك ظاهرة جديدة بدأت تأخذ مسارها علي موقع "الفيس بوك" وهي انتشار أدوية الأمراض المزمنة مثل "السكر" و"القلب"، وهي قضية خطيرة يجب الالتفات إليها، محذراً المواطنين من عدم شراء أي من الأدوية أو مستحضرات التجميل عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلا بعد التأكد الفعلي من النشرة والتصاريح ومصدرها.

وأشار النائب أحمد بدوي، إلي أن مشروع القانون من المتوقع أن يصل إلي البرلمان الشهر الحالي، علي أن تشرع اللجنة في مناقشتة علي الفور بعد إحالته من رئيس البرلمان إلي اللجنة، مشيراً إلي أنه سيتم الاستماع إلي جميع الخبراء والمعنيين للخروج بقانون منضبط من جميع النواحي وقابل للتطبيق.