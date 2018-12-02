محمد علي الحوثي: شروط التحالف تعرقل جهود المبعوث الأممي في اليمن

أكد رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) ​محمد علي الحوثي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أنني أعتقد أن المبعوث الأممي في اليمن يدرك بعد قراءة الإخفاقات في الجولات السابقة أن أية شروط يضعها العدوان الأميركي السعودي الإماراتي وحلفائه ليست إلا عراقيل قد جربت في السابق وكانت سبب لفشل جميع المفاوضات في ذلك الوقت"، مشيراً إلى أن "تكرارها من قبلهم يعبر عن إجهاض لمساعي المبعوث الأممي".

وكان من المقرر أن تنطلق، في أيلول الماضي، مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، إلا أن جماعة "أنصار الله" اتهمت ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ بعرقلة وصول وفدها، من خلال عدم التصريح لطائرة عُمانية بنقل الوفد وجرحى وعالقين على متنها، وهو ما نفته ​الحكومة اليمنية​ على لسان وزير إعلامها.