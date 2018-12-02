ترودو: أكدت لولي العهد السعودي أن كندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، خلال مؤتمر صحفي في بيونس آيرس، "أنني ناقشت مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخلاف الدبلوماسي بين كندا والسعودية"، مشيرة إلى "أنني أكدت له أن كندا ستدافع دائما عن حقوق الإنسان سواء في الداخل أو في الخارج".
ولفت ترودو إلى أنه طلب من ولي العهد السعودي الإفراج عن الناشط السعودي المعتقل رائف بدوي، مشيراً إلى "أنني أكدت لمحمد بن سلمان على الحاجة لوقف فوري لإطلاق النار في اليمن".
وأوضح أنه "في أي وقت يجتمع قادة الدول العشرين الكبرى فهذا أمر جيد"، مشيراً إلى أن "كندا ستعمل على حلفائها على التوصل إلى ذلك".
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