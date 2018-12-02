يازجي: مستمرون برفع اسم جامعة البلمند على مقدار تطلعاتنا وما يستحقه أهلنا

رأى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأورثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​، ان "وإذ نختتم الذكرى الثلاثين لتأسيس جامعتنا تحت كنف دير السيدة، نتطلع إلى مستقبل جامعي مشرق، نودعه رجاء في عناية العلي، وأمانة خدمة وثقة في يد الرئيس الجديد، الدكتور الياس وراق، لكي يستمر برفع اسم الجامعة عاليا، على مقدار تطلعاتنا، وما يستحقه أهلنا في ​الكورة​ و​الشمال​ و​لبنان​ وأنطاكية ومدانا المشرقي والعالم". مشيرا خلال تسليمه للدكتور إلياس وراق، رئاسة ​جامعة البلمند​، باحتفال رسمي أقيم في حرم الجامعة، حضره وزير الدفاع الوطني في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​يعقوب الصراف​ ممثلا فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب سامي فتفت ممثلا رئيس الحكومة المكلف سعد الدين ​الحريري​، ان"نجتمع اليوم في هذا الصرح الكنسي العلمي، لنحتفل بتبوء الدكتور الياس وراق سدة رئاسة الجامعة، وبتجديدنا عهد من سبقونا في الخدمة والعطاء في البلمند".

وفي الختام، تسلم وراق ميدالية الرئاسة من يازجي، ومن ثم، تقبل الرئيس الجديد التهاني في الغرفة الزجاجية في مبنى الجامعة.