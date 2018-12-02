الان تتابع بوتين: الحرب ستستمر في أوكرانيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بيونس ايرس- الخليج 365:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحرب ستستمر ما دامت السلطات الأوكرانية الحالية باقية في الحكم، وذلك تعليقاً على تجدد التوتر أخيراً بين موسكو وكييف.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين لا مصلحة للسلطات الأوكرانية الحالية في تسوية النزاع وخصوصاً بوسائل سلمية، ما دامت باقية في الحكم فإن الحرب ستستمر.