شكرا لقرائتكم خبر الشرعية: من يظن أننا سنتخلى عن ميناء الحديدة واهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الحديدة، عدن، الضالع

جددت الحكومة اليمنية الشرعية تمسكها بالمرجعيات الثلاث المتمثلة بقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وتسليم ميناء الحديدة إلى الشرعية. وأكد وزير الخارجية خالد اليماني أن ملف إطلاق سراح المعتقلين والأسرى جاهز، وأن الحكومة أنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا.

وشدد اليماني على أن كل من يظن أن الشرعية يمكن أن تتخلى عن الإمساك بالميناء واهم، كما ذكر أن الحكومة وضعت في وقت سابق مبادرة من أربع نقاط، سميت «مبادرة الحديدة»، تطالب بخروج الميليشيات الانقلابية من الساحل الغربي بالكامل، وتسليم المنطقة للحكومة الشرعية، على أن تشرف على أمن المدينة الشرطة تحت إدارة وزارة الداخلية، ويكون الميناء تحت إشراف وزارة النقل، وأي حل خارج هذا الإطار مرفوض.

تفخيخ المساكن

تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عمليات تفخيخ الأحياء السكنية والشوارع الواقعة تحت سيطرتها بالحديدة وتحويل المنازل والمشافي والمباني الحكومية إلى ثكنات عسكرية، واقتحمت ميليشيات الحوثي أمس مستشفى دار السلام للأمراض النفسية والعصبية في مدينة الحديدة اليمنية، وحولته إلى ثكنة عسكرية، واحتجزت العشرات من كوادره الطبية والإدارية، بينهم 12 راهبة من جنسيات مختلفة.

وشنت وحدة عسكرية تابعة للقوات اليمنية المشتركة هجوما مباغتا على موقع الحوثي داخل الحديدة، وداهمت وكرا للميليشيات بمحيط جولة يمن موبايل شارع صنعاء، وكبدتها خسائر فادحة وقتلى وجرحى جراء خرقها المتواصل للهدنة الإنسانية، وعثر على سيارة إسعاف مفخخة، ودمرت مدفعية الجيش في وقت سابق دبابة للميليشيات الحوثية في الموقع ذاته لحظة استخدامها في قصف الأحياء السكنية المحررة.

إزالة ألغام

أعلن مشروع مركز الملك سلمان لنزع الألغام «مسام» عن نزع 21,784 لغما متنوعا بين ألغام مضادة للأفراد وأخرى للآليات وعبوات ناسفة وذخائر غير متفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في مأرب والساحل الغربي بالحديدة.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 30 طنا من السلال الغذائية في محافظة الضالع، 15 طنا منها في مدينة الضالع، و15طنا في مديرية الأزارق، ودشن المركز مشروع توزيع مساعدات غذائية جديدة لنازحي الحديدة، وأشار مدير المكتب بعدن صالح الذيباني إلى أنه سيتم توزيع 15 ألف سلة غذائية.

مشاهدات يمنية