شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تعقد اجتماعا بحضور وزيرة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق الخولى ، امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، للمناقشة حول عدة موضوعات أهمها الاستثمارات الخارجية .

وأضاف أمين سر العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الاجتماع سيناقش التشاور بين اللجنة والوزارة ، كما سيتم الاطلاع على أبرز المستجدات المتعلقة بتحفيز الاستثمار ، والدور الذى تقوم به الوزارة فى ذلك ، بالإضافة إلى المناقشة حول أى معوقات تقابل المستثمرين فى الخارج .

وتابع أن خلال اللقاءات الخارجية التى عقدتها اللجنة فى الدول الخارجية ، تم التطرق مع أصحاب الشركات الكبرى حول امكانية الاستثمار داخل مصر.