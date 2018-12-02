علوش: هناك تفاهم بالحد الأدنى بين "المردة" و"المستقبل" مرتبط بالاستقرار بالبلد

ركّز القيادي في "​تيار المستقبل​" النائب السابق ​مصطفى علوش​، على أنّ "هناك "تفاهم حد أدنى" يجمع "المستقبل" و"​تيار المردة​"، مرتبطًا بالاستقرار بالبلد"، لافتًا إلى أنّ "ما عدا ذلك يمكن الحديث عن رؤى عامة مختلفة حول الجزء الأكبر من القضايا الوطنية".

ورأى في تصريح صحافي أنّ "الخلاف في وجهات النظر بين الفريقين حول تمثيل ما يُعرف بـ"سنّة ​8 آذار​" لن يؤدّي إلى صراع بينهما، بل سينحصر بإطار المناوشات المعتادة"، موضحًا أنّ "ما يفرّق "المردة" و"المستقبل" هو نفسه تقريبًا ما يفرّق "​التيار الوطني الحر​" - "المستقبل"".