وهاب نعى محمد أبو ذياب: نالت منه يد الغدر الشرعية بقيادة عثمان وبأوامر من الحريري

نعى رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في بيان، "الشهيد البطل محمد أمين أبو ذياب، الذي نالت منه يد الغدر الشرعية بقيادة المدعو عماد عثمان وبأوامر مباشرة من سعد الحريري وسمير حمود".
وأشار إلى أن "محمد كان البطل الذي دفع دمه دفاعاً عن كرامتنا وكرامة هذا الجبل"، لافتاً إلى أن "دم محمد أبو ذياب غال جداً وكل قطرة منه ستدفعون ثمنها غالياً".
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