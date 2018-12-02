وهاب نعى محمد أبو ذياب: نالت منه يد الغدر الشرعية بقيادة عثمان وبأوامر من الحريري

نعى رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في بيان، "الشهيد البطل محمد أمين أبو ذياب، الذي نالت منه يد الغدر الشرعية بقيادة المدعو ​عماد عثمان​ وبأوامر مباشرة من ​سعد الحريري​ و​سمير حمود​".

وأشار إلى أن "محمد كان البطل الذي دفع دمه دفاعاً عن كرامتنا وكرامة هذا الجبل"، لافتاً إلى أن "دم محمد أبو ذياب غال جداً وكل قطرة منه ستدفعون ثمنها غالياً".