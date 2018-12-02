العثور على قائد بحري أمريكي ميتًا في مسكنه بالبحرين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٠ ص
قالت البحرية الأمريكية، إن الأميرال الأمريكي الذي يشرف على القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط عُثر عليه ميتا بمقر إقامته في البحرين، بحسب رويترز، وأضافت البحرية، أنها لا ترى شبهة جنائية في الوفاة، وكان سكوت ستيرني، قائد الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، ولم تحدد البحرية الأمريكية سبب الوفاة، وقال الأميرال جون ريتشاردسون، قائد العمليات البحرية، إن "جهاز التحقيقات الجنائية بالبحرية ووزارة الداخلية البحرينية يتعاونان في التحقيق، لكن في الوقت الحالي لا توجد شبهة جنائية"، موضحًا أن نائب ستيرن الأميرال بول شلايز تولى القيادة مكانه.
وكان ستيرني تولّى في مايو مهامه قائدا لكل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية التي تشمل الأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز".وستيرني متحدّر من شيكاغو، والتحق بسلاح البحرية في 1982 بعد تخرّجه من جامعة نوتردام حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، ولاحقًا حصل
وكان ستيرني تولّى في مايو مهامه قائدا لكل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية التي تشمل الأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز".
وستيرني متحدّر من شيكاغو، والتحق بسلاح البحرية في 1982 بعد تخرّجه من جامعة نوتردام حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، ولاحقًا حصل على درجة الماجستير من جامعة الدفاع الوطني (أن دي يو) التابعة للبنتاجون.
وخدم ستيرني في العديد من أسراب الطائرات المقاتلة، وتولى في كابل رئاسة أركان فريق العمل المشترك الرقم 435 ولاحقا رئاسة أركان فريق العمل المشترك بين الوكالات الرقم 435.
وفي الولايات المتحدة مارس ستيرني مهام مختلفة، بما فيها التدريب، كما شغل العديد من المناصب العليا، بما في ذلك منصب مدير العمليات في القيادة المركزية.
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