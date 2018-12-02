برلين تكتشف وجود أنشطة استخباراتية تركية على الأراضي الألمانية

كشفت صحيفة "فيلت" الألمانية، عن أن الاستخبارات الداخلية المعروفة اختصارًا بـ"هيئة حماية الدستور" تحقق في أربع وقائع تتعلق بنشاط استخباراتي وتجسسي تركي جرى خلال الفترة الأخيرة، داخل عدد من المدن والولايات الألمانية.

وكانت كتل حزبية في البرلمان الألماني البوندستاج، على رأسها حزب "اليسار"، تقدمت بطلبات استيضاح حول أنشطة تركيا الاستخباراتية على الأراضي الألمانية.

وحصلت "فيلت" على رد حكومي رسمي (تقرير) قدمته برلين للبرلمان، جاء فيه أن 23 واقعة تجسس شهدتها البلاد على يد عناصر تابعة للاستخبارات الوطنية التركية خلال الأعوام القليلة الماضية، فيما شهد العام الجاري التحقيق في شبهات تتعلق بنحو 12 واقعة على الأقل.

ووفق الرد الحكومي فإن الأنشطة التجسسية التركية تركز على مراقبة الجالية التركية، فضلًا عن تتبع المعارضين لأنقرة، وبخاصة المنتمين منهم إلى حركة الخدمة التابعة للمعارض البارز عبد الله كولن.

كما تركز أنشطة الاستخبارات التركية في ألمانيا على تجنيد عملاء عابرين للحدود والدول، وبخاصة أن بلد أنجيلا ميركل استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين منذ العام 2015.