احتجاجات باريس تتواصل بصدامات بين الشرطة والمتظاهرين واعتقال العشرات

10:45: محتجون حاولوا إطفاء شعلة "الجندي المجهول" في باريس.

10:15: بلدية باريس تقرر إغلاق قوس النصر أمام السياح غداً الأحد.

10:10: ارتفاع عدد المصابين في احتجاجات باريس إلى 110.

10:05 رئيس وزراء فرنسا يلغي زيارة مقررة إلى بولندا بسبب الأحداث في باريس.

9:55: الرئيس ماكرون يعلن عن اجتماع طارئ غداً للحكومة لبحث الاحتجاجات.

9:45: وزير الداخلية: ارتفاع أعداد المعتقلين في الاحتجاجات إلى 287 شخصًا.

9:40: وزير الداخلية: بعض المخربين يواصلون عمليات النهب و التكسير في باريس.

9:30: اعتقال 263 شخصًا خلال الاحتجاجات وإصابة أكثر من 100 آخرين.

9:25: إحراق أكثر من 30 سيارة خلال الاحتجاجات.

9:20: الشرطة تقتحم محيط قوس النصر وتخليه من المحتجين.

9:10: الهدوء يخيم على شوارع باريس بعد يوم من الاحتجاجات العنيفة.

9:00: ماكرون يؤكد محاسبة الذين تسببوا بأعمال عنف في باريس اليوم، مشيرًا إلى أنه لا مبرر لمهاجمة قوات الأمن وإحراق المباني.

8:50 ماكرون: ما حدث في باريس لا علاقة له بالتعبير السلمي

8:40: حرق سيارة أخرى للشرطة في قلب باريس.

8:35: ارتفاع عدد المصابين في مصادمات باريس إلى 100 بينهم 14 من قوات الأمن.

8:30: الداخلية الفرنسية: نحو 263 معتقلا خلال موجة المصادمات في باريس اليوم.

8:25: وزير الصحة الفرنسي يناشد جماعة "السترات الصفراء" طرد الجماعات المتطرفة.

8:20: هدوء نسبي في شارع الشانزليزيه ومصادمات بمناطق أخرى.

8:10: الداخلية الفرنسية: نواجه جماعات متطرفة جداً.. ونأمل أن تتمكن قوات الشرطة في استعادة الأمن بأسرع وقت.

8:05: الداخلية الفرنسية: سنزود قوات الأمن بالمعدات المناسبة لمواجهة أعمال العنف.

8:00: وزارة الداخلية تؤكد أن الأمن في طريقه لاستعادة الوضع في باريس.

7:50 إصابة 94 شخصًا بينهم عناصر من قوات الأمن في احتجاجات اليوم.

7:40: صدامات في ساحة الكونكورد ومحيط القصر الرئاسي في باريس.

7:30: الشرطة تطلق الغاز المسيل على المحتجين قرب قوس النصر في باريس.

7:25: المحتجون قطعوا طرقا سريعة بين باريس وليون وباريس وبوردو.

7:20: عدد كبير من سيارات الشرطة يحيط بقوس النصر في باريس.

7:15: المتظاهرون يشعلون النيران في متحف أورونجوري بباريس.

7:10: وزير الصحة: مجموعات متطرفة استغلت الأوضاع الجارية.

7:05: المتظاهرون يحاولون الوصول لمناطق سيادية وسياحية والشرطة تعتقل 205 منهم.

7:00 الشرطة تدفع بتعزيزات نحو الشانزليزيه وتمنع المحتجين من الاقتراب.

6:55: المتظاهرون يضرمون النار بإحدى مركبات الشرطة الفرنسية.

6:52: ارتفاع عدد المتظاهرين في باريس إلى 85 ألف شخص.

6:50: 92 جريحاً في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن بينهم 14 من الشرطة.

6:50: إغلاق 19 محطة للمترو في العاصمة الفرنسية مع استمرار الصدامات.

6:45: الصدامات مع الأمن الفرنسي تصل إلى منطقة دار الأوبرا.

6:40: اعتقال 188 من المحتجين أصحاب السترات الصفراء في باريس.

6:30: متظاهرون يقتربون من برج إيفل في باريس.

6:25: ارتفاع عدد الموقوفين في أحداث باريس إلى 183 شخصًا.

6:20: عمليات نهب وسرقة لبنوك ومطاعم في باريس.

6:15: اشتعال حرائق في أحد الفنادق بمنطقة قوس النصر.

6:10 المتظاهرون يحاولون اقتحام أحد البنوك في باريس.

6:00 الشرطة تؤكد إصابة 80 جريحًا بينهم 14 عنصرًا من الأمن.

5:55 الشرطة الفرنسية تستدعي آلاف من عناصر الأمن إلى شارع الشانزليزيه.

5:50 صدامات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين في الشانزليزيه بباريس

5:45: الشرطة الفرنسية تستدعي 10 آلاف من عناصرها لمواجهة المتظاهرين.

5:40: الشرطة الفرنسية تستعد للهجوم على المحتجين لإبعادهم عن مبنى مشتعل.

5:35: توافد المئات من المحتجين إلى محيط شارع الشانزليزيه في باريس ووقوع صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين

5:25: شرطة فرنسا تعلن اعتقال 140 شخصاً على خلفية تظاهرات باريس.

5:20: الشرطة الفرنسية تحاول إبعاد الصحفيين عن منطقة المواجهات

5:00 متظاهرون يصعدون قوس النصر في شارع الشانزيليزيه بباريس

4:50: تجدد المواجهات بين الشرطة الفرنسية وأصحاب السترات الصفراء في محيط قوس النصر.

4:00: إحراق عدد من السيارات والمطاعم في منطقة الشانزليزيه بباريس.

وأضرم المتظاهرون النار في عدد من المركبات وأحد المباني في باريس، كما حطموا محالات تجارية، فيما اشتبك المتظاهرون مع الأمن الفرنسي في عدة محاور بالعاصمة الفرنسية، وعطل آخرون الملاحة الجوية في مطار نانت غرب باريس.

وكانت السلطات الفرنسية حشدت آلافًا من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس قبل ثالث مظاهرة ينظمها السبت المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.

من جهته، صرح رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن حكومته متمسكة بالحوار مع محتجي "السترات الصفراء، موضحا أن عدد المحتجين في فرنسا وصل إلى 36 ألف محتج بينهم 5500 في العاصمة باريس.

وبعد ساعات من المناوشات صباح السبت بدا أن الشرطة نجحت في إخلاء المنطقة حول قوس النصر ولكن مثيري الشغب والمحتجين السلميين عادوا مرة أخرى إلى المكان نفسه، في حين اندلعت اشتباكات في شوارع جانبية أخرى حيث جرى تهشيم نوافذ سيارات وتم إشعال النيران في سيارتين على الأقل.

ولأكثر من أسبوعين أغلق محتجو "السترات الصفراء" الطرق عبر فرنسا في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة.